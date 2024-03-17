Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da yoğun ilgi
17 Mart 2024 18:03 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:03

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da yoğun ilgi

Bursa'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mudanya sahilinde adım atmakta güçlük çekti. Fidan, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan&#039;a Bursa&#039;da yoğun ilgi

Bursa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilk durağı Bal-Göç Genel Başkanlığı oldu. Daha sonra Mudanya'ya geçen Fidan, sahilde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da yoğun ilgi - 1. Resim

Sahili boydan boya yürüyen Bakan Fidan, yoğun ilgiyle karşılaştı. Yürümekte zorluk çeken Fidan, fotoğraf çekilmek isteyenleri ise kırmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da yoğun ilgi - 2. Resim

Bakan Fidan daha sonra Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'in lansmanına katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...