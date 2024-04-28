Dışişleri Bakanlığı'ndan Süleymaniye'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'nin Çemçemal İlçesindeki Kor Mor Doğal Gaz Sahasında yaşanan İHA saldırısı sonrası bölgede çalışan Türk vatandaşların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kormor Gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir." ifadelerini kullandı.
Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çemçemal ilçesinde yer alan Kormor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde, Türk şirketlerinin de yer aldığını belirtti.
TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYE TALEBİ ÜZERİNE BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
İlgili şirketlerde çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunmasının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ifade eden Keçeli, gerekli destek ve yönlendirme sağlandığını kaydetti.
Açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir." ifadesini kullanan Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı.