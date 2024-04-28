28 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:22
Diyarbakır’da hastane önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta yakınları birbirine girdi, 4 kişi yaralandı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta yakınları arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta yakınları arasında yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine hastane önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı. Polis, hastane önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı