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Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 23:41 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 23:43

Diyarbakır’da ölümlü muhtarlık kavgasına 5 tutuklama!

Diyarbakır'da muhtarlık seçimi sırasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi hala aranıyor.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin karar çıktı.

17 GÖZALTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında, 31 Mart’ta mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan ve Emin Çelik’in öldüğü, 14 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 17’si güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Diyarbakır’da ölümlü muhtarlık kavgasına 5 tutuklama! - 1. Resim

5 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 12’si serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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