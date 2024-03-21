21 Mart 2024 18:02 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:13
Diyarbakır'da ortalık karıştı: 166 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi: Diyarbakır'da ortalık karıştı. DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz etkiliğinde polise taşla saldıran gruba müdahale edildi. 166 kişi gözaltına alındı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Nevruz Park'ta düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ SLOGANLARI ATIP POLİSLERİ TAŞLADILAR
Alanda bazı kişiler, bölücü terör örgütü lehine sloganlar atıp görevli polislere taş attılar.
POLİS MÜDAHALE ETTİ 166 GÖZALTI VAR
Gruba polis biber gazıyla müdahale ederken, terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı