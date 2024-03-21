Diyarbakır'da ortalık karıştı: 166 kişi gözaltına alındı

21 Mart 2024 18:02 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:13

Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Nevruz Park'ta düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ SLOGANLARI ATIP POLİSLERİ TAŞLADILAR

Alanda bazı kişiler, bölücü terör örgütü lehine sloganlar atıp görevli polislere taş attılar.

POLİS MÜDAHALE ETTİ 166 GÖZALTI VAR

Gruba polis biber gazıyla müdahale ederken, terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.