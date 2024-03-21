Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Diyarbakır'da ortalık karıştı: 166 kişi gözaltına alındı
21 Mart 2024 18:02 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:13

Diyarbakır'da ortalık karıştı: 166 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da ortalık karıştı. DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz etkiliğinde polise taşla saldıran gruba müdahale edildi. 166 kişi gözaltına alındı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ortalık karıştı: 166 kişi gözaltına alındı - 1. Resim

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Nevruz Park'ta düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Diyarbakır'da ortalık karıştı: 166 kişi gözaltına alındı - 2. Resim

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ SLOGANLARI ATIP POLİSLERİ TAŞLADILAR

Alanda bazı kişiler, bölücü terör örgütü lehine sloganlar atıp görevli polislere taş attılar.

Diyarbakır'da ortalık karıştı: 166 kişi gözaltına alındı - 3. Resim

POLİS MÜDAHALE ETTİ 166 GÖZALTI VAR

Gruba polis biber gazıyla müdahale ederken, terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ortalık karıştı: 166 kişi gözaltına alındı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...