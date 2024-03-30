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Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 21:31 - Güncelleme : 30 Mart 2024 21:47

Diyarbakır'da petrol boru hattında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Diyarbakır'da TPAO'ya ait petrol boru hattında patlama meydana geldi. Sızıntı sonrası ham petrol sulama kanalına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da yol yapım çalışması esnasında, Hazro ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol boru hattına müdahale sonucu sızıntı meydana geldi. Ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı.

MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA OLDU

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde bulunan TPAO’ya ait sahadan uzanan petrol boru hattı, yol yapım çalışması esnasında patladı.

PETROL SULAMA KANALINA SIZDI

Çevreye yayılan ham petrol, Başlar Barajı’ndan çıkan sulama kanalına karıştı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Diyarbakır'da petrol boru hattında patlama! Sızıntı sonrası ekipler seferber oldu - 1. Resim

TPAO’ya bağlı ekipler olay yerine gelerek, onarım ve temizleme çalışmaları başlattı. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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