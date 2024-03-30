Diyarbakır'da petrol boru hattında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

30 Mart 2024 21:31 - Güncelleme : 30 Mart 2024 21:47

Diyarbakır'da ortalık karıştı! İki aile birbirine girdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da ortalık karıştı! İki aile birbirine girdi! Yaralılar var

Gaziantep'te göçmen faciası: Ölü ve ağır yaralılar var!

Gaziantep'te göçmen faciası: Ölü ve ağır yaralılar var!

Diyarbakır’da yol yapım çalışması esnasında, Hazro ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol boru hattına müdahale sonucu sızıntı meydana geldi. Ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı.

MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA OLDU

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde bulunan TPAO’ya ait sahadan uzanan petrol boru hattı, yol yapım çalışması esnasında patladı.

PETROL SULAMA KANALINA SIZDI

Çevreye yayılan ham petrol, Başlar Barajı’ndan çıkan sulama kanalına karıştı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

TPAO’ya bağlı ekipler olay yerine gelerek, onarım ve temizleme çalışmaları başlattı. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor.