30 Mart 2024 21:31 - Güncelleme : 30 Mart 2024 21:47
Diyarbakır'da petrol boru hattında patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Diyarbakır'da TPAO'ya ait petrol boru hattında patlama meydana geldi. Sızıntı sonrası ham petrol sulama kanalına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da yol yapım çalışması esnasında, Hazro ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol boru hattına müdahale sonucu sızıntı meydana geldi. Ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı.
MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA OLDU
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde bulunan TPAO’ya ait sahadan uzanan petrol boru hattı, yol yapım çalışması esnasında patladı.
PETROL SULAMA KANALINA SIZDI
Çevreye yayılan ham petrol, Başlar Barajı’ndan çıkan sulama kanalına karıştı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
TPAO’ya bağlı ekipler olay yerine gelerek, onarım ve temizleme çalışmaları başlattı. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı