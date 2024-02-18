Diyarbakır'da skandal olay: Camideki çocuklara bıçaklı tehdit

18 Şubat 2024 23:43 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 23:51

Diyarbakır'da infiale yol açan bir olay meydana geldi. Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde Kur'an eğitimi alan öğrenciler, gürültü yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı.

"USLU DURUN!"

Dışarı çıkan yaşlı adam, çocukların tekrar gürültü yapması üzerine yanında taşıdığı bıçakla geri döndü. Bıçakla çocukların üzerine yürüyen yaşlı adam, çocuklara uslu durmalarını söyledi. Bunun üzerine çocuklar büyük bir korkuyla camiden ayrıldı.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken yaşanan o anlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.