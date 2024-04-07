Doğuda salgın alarmı! Bir doktor izolasyona alındı

07 Nisan 2024 10:08 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 10:12

Iğdır'da kızamık salgını korkusu yaşanıyor. Kentte artan vakaların ardından Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi bahçesine, sağlık ekiplerince kızamık hastalığıyla mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu. Binanın içindeki iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu.

KIZAMIK BELİRTİLERİ TARANIYOR

Hastaneye gelen hastalar triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, belirti varsa izolasyon odalarına yönlendiriliyor.

"GÖÇMENLER GETİRDİ" İDDİASI

Kentte görev yapan bir doktor, yapılan testlerinde kızamık hastalığı görülmesi üzerine izolasyona alınırken kızamık vakalarının doğu bölgelerinde artışa geçmesinin bölgeye gelen göçmenler nedeniyle olduğu düşünülüyor.