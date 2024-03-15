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15 Mart 2024 07:06 - Güncelleme : 15 Mart 2024 07:07

Domates yüklü TIR yanarak hurdaya döndü

Türkiye'den Ukrayna'ya domates götürmek için yola çıkan TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yanarak hurda yığınına döndü.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye’den aldığı domates yükünü Ukrayna’ya götürmek için yola çıkan, sürücü Viktor Berezhansky idaresindeki Ukrayna plakalı tırda, yol kenarında beklerken dorseye bağlantılı olduğu öğrenilen soğutucu motorundan yangının çıktığı iddia edildi. 

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yaklaşık 15 kilometrelik sırada bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tırdan alevler yükselmeye başlamasıyla birlikte yangını gören diğer sürücüler ihbarda bulundu.

Domates yüklü TIR yanarak hurdaya döndü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saat kapalı tutulan yol, araçta yapılan soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ukrayna uyruklu tır sürücüsü Viktor Berezhansky ifadesi alınmak üzere Lalapaşa ilçe karakoluna götürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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