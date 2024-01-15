Dondurucu soğuklar geldi, termometreler -30’u gördü!

15 Ocak 2024 12:25 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:37

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bitlis ve Tunceli'de dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü Erzurum'da araçların camları ve şadırvanlar buz tuttu. Cadde ve sokaklarda buzlanmanın oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandalarla örttü.

Ağrı’da termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, nehir ve dereler buzla kaplandı. Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, soğuk hava yaşamı zorlaştırdı.

Tunceli’de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece kaydedildi. Ağaçlar ve bitkilerin kırağı tuttuğu ilde, akarsular da kısmen dondu. Kar ve soğuk hava dolayısıyla doğada yiyecek bulamayan bazı yaban hayvanları yerleşim yerlerinin yakınlarına indi.

ARDAHAN REKOR KIRDI

Hava sıcaklığının sıfırın altında 29,8 dereceyi gördüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 29,8 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 23,9, Çıldır’da 19,9, Posof’ta 16,7, Damal’da 21 ve Hanak’ta eksi 23,8 dereceyi gösterdi.

Bitlis’te birkaç gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken kapanan köy yollarını açmak için ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde kapanan 165 köy yolunu ulaşıma açmaya çalışan Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, hava şartlarını gözetmeksizin 7/24 esasına göre çalışıyor. 3-4 gün boyunca hiç evlerine gidemeyen personeller hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyor.