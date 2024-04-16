Down sendromlu gence vicdansızlık! Parasını ve telefonunu çaldılar

16 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:17

Edirne'de engelli gencin parası ve cep telefonunu çalan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. İddiaya göre 25 Kasım Stadyumu yakınında gezdiği sırada down sendromlu Oğuzhan A'nın yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.

Oğuzhan A'nın cebindeki 400 lirasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheli kaçtı. Engelli gencin polis ekiplerine hırsızın eşkalini bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kısa sürede yakalanan zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve çaldığı cep telefonunu sattığını söylediği öğrenildi.