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25 Nisan 2024 19:57 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 20:05

Dron operatörünün tekme attığı çocuğa psikososyal destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "23 Nisan'da dron operatörünün tekme attığı” çocuğa psikososyal destek verecek.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Malatya'da 23 Nisan'da bir dron operatöründen tekme yiyen çocuk ve ailesine psikososyal destek vereceği, ailenin şikayeti üzerine açılan davaya müdahil olacağı bildirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen Mustafa H., elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme attı. Talha Ş.'nin ailesi şikayetçi olurken, Mustafa H., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dron operatörünün tekme attığı çocuğa psikososyal destek! - 1. Resim

HAREKETE GEÇİLDİ

Edinilen bilgiye göre, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık ekipleri harekete geçti.

Tekme atılan çocukla birlikte olaya şahit olan ablasının yanı sıra anneye de Bakanlık tarafından psikososyal destek vereceği belirtildi. Bunun yanı sıra ailenin şikayeti üzerine açılan davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olacağı bildirildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber
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