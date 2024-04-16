E-5 trafiğinde kimseyi umursamadan kaldırımda sürdü!

16 Nisan 2024 14:58 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:59

Avcılar'da, trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan e-5 yan yol üzerinde minibüs şoförü kimseyi umursamadan kaldırıma çıkarak tüm kuralları ihlal etti. O anlar yol üzerindeki bir motosikletlinin kamerası tarafından kaydedildi.

D-100 kara yolu Gümüşpala istikametinde yan yolda giden yolcu minibüsünün sürücüsü, trafiğin yoğun olduğunu görünce bir anda kaldırıma çıktı.

Bir süre kaldırımda hızla giden minibüsün sürücüsü daha sonra tekrar yan yola girdi. Bu durum, aynı istikametteki motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca görüntülendi.