Edirne'de kadın cinayet: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

13 Nisan 2024 15:56 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:46

Edirne'nin boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak, karşı karşıya geldi. Çift arasın tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü.

Cani koca Aksak, yanında getirdiği silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak’a kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CANİ KOCA YAKALANDI

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan koca Berşan Aksak, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Yapılan kimlik tespitinde şüpheli Berşan Aksak'ın daha önce de 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.