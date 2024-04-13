Edirne'de kadın cinayet: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
Edirne'de 22 yaşındaki Petek Aksak isimli kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Genç kadın olay yerinden hayatını kaybetti.
Edirne'nin boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak, karşı karşıya geldi. Çift arasın tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü.
Cani koca Aksak, yanında getirdiği silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak’a kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
CANİ KOCA YAKALANDI
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan koca Berşan Aksak, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Yapılan kimlik tespitinde şüpheli Berşan Aksak'ın daha önce de 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.