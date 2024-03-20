Edirne'de tek katlı ev alev alev yandı! Mahalleli sokağa döküldü

20 Mart 2024 01:38 - Güncelleme : 20 Mart 2024 01:39

Edirne'nin Keşan ilçesinde feci bir yangın meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Mısır Sokak’taki tek katlı bir evde yaşayan Birsen Canbaz, komşusuna misafirliğe gitti. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple evden alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, polis, çevrede toplanan kalabalığı uzaklaştırdı. Bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınan alevler söndürüldü.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.