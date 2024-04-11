Ekipler bayram dönüşü için hazır: Trafik tedbirleri alındı

11 Nisan 2024 09:04 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 09:10

Bayram sonrası yaşanan İstanbul'a dönüş trafiği vatandaşlar için adeta çileye dönüşüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim ikinci dönem ara tatilinin 5-15 Nisan tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle megakentte bazı tedbirler alındı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA İZİN VERİLEMEYECEK!

D-100, O-7 Kuzey Marmara ve TEM gibi ana yollar ile bağlantı noktalarında, 13-14 Nisan'da yoğun trafik ve kazaların önlenmesi için ağır tonajlı araçların çıkışı engellenecek.

Alınan bu kararla birlikte; tır garajları, gümrük sahaları, limanlar ve antrepolar gibi noktalardan çıkışlar kısıtlanacak. Bu sayede trafik akışı düzenlenerek olumsuz etkiler en aza indirilecek.

YASAK 15 NİSAN SABAHINA KADAR SÜRECEK

14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişlerine de izin verilmeyecek.