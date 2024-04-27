El frenini çekmeyi unutunca...

27 Nisan 2024 09:17 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:27

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen olay, dün öğlen saatlerinde Güvercintepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir sürücü aracını park ettikten sonra araç geri geri kaymaya başladı.

Sürücüsü kayan aracı fark edince peşinden koşmaya başladı. Ticari araç metrelerce kaydıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

O esnada sokaktan herhangi birinin geçmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, aracın kaydığı ve sürücünün peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.