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17 Mart 2024 00:23 - Güncelleme : 17 Mart 2024 00:23

Elazığ’da üzücü kaza! Otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ’da üzücü bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da üzücü kaza! Otomobil takla attı: 2 yaralı
Kaza, Yaralılar, Trafik

Kaza Karakoçan İlçesi Karapınar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A(25) yönetimindeki 23 AEJ 730 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kaza da araç şoförü A.A ile araçta bulunan Y.E.Y (30) yaralandı.

Elazığ’da üzücü kaza! Otomobil takla attı: 2 yaralı - 1. Resim

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ’da üzücü kaza! Otomobil takla attı: 2 yaralı - 2. Resim

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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