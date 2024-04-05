05 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:38
Eminönü'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinin yer aldığı Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ramazan Bayramına sayılı gün kala İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı’nda bulunan Mısır Çarşısı’na geldi.
HAREKETLİLİK DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı. Yarından itibaren daha yoğun olacağını belirten vatandaşlar; kahve, çikolata gibi ikramlıklardan aldıklarını söyledi.
Eminönü'nde yaşanan alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı