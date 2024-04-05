Eminönü'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

05 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:38

Ramazan Bayramına sayılı gün kala İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı’nda bulunan Mısır Çarşısı’na geldi.

HAREKETLİLİK DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı. Yarından itibaren daha yoğun olacağını belirten vatandaşlar; kahve, çikolata gibi ikramlıklardan aldıklarını söyledi.

Eminönü'nde yaşanan alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi.