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05 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:38

Eminönü'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul'un en eski alışveriş merkezlerinin yer aldığı Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ramazan Bayramına sayılı gün kala İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı’nda bulunan Mısır Çarşısı’na geldi.

Eminönü'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu - 1. Resim

HAREKETLİLİK DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı. Yarından itibaren daha yoğun olacağını belirten vatandaşlar; kahve, çikolata gibi ikramlıklardan aldıklarını söyledi.

Eminönü'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu - 2. Resim

Eminönü'nde yaşanan alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi.

Eminönü'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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