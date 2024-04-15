Eminönü'nde İETT otobüsü arızalandı, trafik akışı durdu

15 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 13:02

Eminönü'nde İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. Trafik akışının durmasıyla araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Eminönü Kantarcılar Durağı'ndan yolcu alıp Sirkeci istikametine seyreden İETT otobüsü yolda arızalandı. Duran otobüs, iki şeritli yolun kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sirkeci istikametine gidecek araçları ters istikamete yönlendirip tek şerit üzerinden trafik akışını sağlamak için önlem aldı.

Arızalanan otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.