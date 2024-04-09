Erdoğan Karakuş, KAAN sonrası Türkiye'nin karşısında duracak 3 ülkeyi sıraladı

09 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:46

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş Türkiye’nin güçlenen savunma sanayisi ve KAAN hakkında tgrthaber.com.tr'den Murat Makas'a önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin envanterine F-16 ve F-35'leri dahil etmesi, KAAN'ın da çok sayıda üretilmesiyle 2050'lere doğru küresel güç olabileceğini söyledi. Karakuş, Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma’sını askıya alan Türkiye'nin savunma sanayisi karşısında durabilecek ülkeleri sıraladı.

İşte Erdoğan Karakuş'un açıklamaları:

Türkiye AKKA'dan çıktı ve savunma sanayisi güçleniyor. ABD, Avrupa'dan desteğini çekerse Batı topyekün Türkiye'den silah ihraç etme ihtiyacı duyarsa hangi ülkeler karşımızda durur?

YUNANİSTAN, FRANSA, SIRBİSTAN

Bana göre hep Fransa karşımızdadır. Yunanistan’ın zaten çok büyük bir savunma sanayi üretimi yok. Çok fazla bir şey diyecek durum yok. Bulgaristan mesela Yunanistan'dan hoşlanmaz. Makedonya hiç hoşlanmaz. Arnavutluk hiç hoşlanmaz.

Ondan sonra Sırpların arası iyidir. Bosna Hersek var. Hırvatistan da var. Yani çeşitli çevrede bizimle çok rahatlıkla savunma sanayisinde gelişmiş olan bölümlerden yararlanma ihtiyacında olan çok devlet var.

Türkiye bütün ömrü boyunca şunu gördü; özellikle yani 1964’te Kıbrıs harekatı yaptık. Cengiz Topel'in şehit düştüğü zaman… ABD’nin o dönem koyduğu ambargo; uçağımızı, tankımızı, topumuzu kullanamazsınız vs. demesiyle Türkiye kendisine geldi. Kimse yanlış anlamasın!

1947’de başlayan bu ABD'nin bizim üzerimizdeki baskısı, savunma sanayimizi çökertmesi için yaptığı çalışmalar NATO'ya da girince devam etmiş bütün askeri fabrikalar bile kapatılmış ama 1964’te aklımız başımıza geldi. O günden bugüne kadar Türkiye artık şuna inandı; Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesine mani olmak için çok çalışanlar oldu. 1964 yılında ben teğmendim. 60 yıl geçti. 60 yıldır biz bu mücadeleyi veriyoruz. Özellikle bu mücadele havacılıkta veriliyor. Havacılıkta bir noktaya gelen uzayda da bir noktaya tırmanan ülkenin zaten diğer silah ve vasıtaları yapması çok kolay oluyor. Çünkü havacılıkta hafif küçük malzeme kullanılıyor. Hafif ve küçük yani yapabilmek oldukça zor. Yani eskiden 1966’da mesela Eskişehir'deki bizim ikmal bakım merkezinin fabrikasında bilgisayar vardı apartman gibiydi. Yani şimdi el kadar bilgisayarlar…

ABD DOST OLMADIĞINI GÖSTERİYOR

Savunma sanayisinin kalkınması diğer bütün sanayilerin kalkınmasını sağlıyor. Onun için Türkiye artık buna gönül verdi. Türk Hava Kurumu vasıtasıyla Atatürk birçok uçak ürettirmiş, tank ürettirmiş ama maalesef ABD baskısıyla baltalanmış. O dönemin iktidarını suçlamıyorum ama ABD dost olmadığını göstermiş halen de gösteriyor.

KAAN İLE KÜRESEL GÜÇ OLACAĞIZ

Yani bizim aşağı yukarı 1000 civarında 700’ünü bir dost ve müttefiklere versek, 300’ü kendimizin olsa bu da aşağı yukarı bir 20 yıl zaman alacak. KAAN’ın üretildiği zamandan beri itibaren yani 2050’leri bulacak. Bu noktaya gelinceye kadar bir de kendimizi emniyete almamız lazım. F-16, F-35 konusu belirli bir zaman içerisinde halledilirse Türkiye 2050’de küresel güç olabilir.