Erdoğan Karakuş, 'Tüm Türkiye'nin bilmesi gerek' diyerek açıkladı! Bölgede F-4 ve F-35'in 'gizli' tehdidi

20 Nisan 2024 10:33 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 10:35

İsrail ile gerginlik sürerken İran destekli grupların üssü vuruldu. Irak'ın Babil kentindeki Haşdi Şabi genel komutanlık merkezi ve Zırhlı Araç yerleşkesi Kalso Askeri Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi. Haşdi Şabi, saldırıyı ABD'nin yaptığını belirterek, "ABD düşmanca hava saldırısı düzenledi" dedi.

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, konuyla ilgili TGRT Haber’den Seda Akbay’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'in asıl korkusunu açıklayan Erdoğan Karakuş, F-4 ve F-35 savaş uçaklarının tehlikeli özelliğini vererek ''Türkiye’nin de bunları bilmesi gerek'' dedi.

Erdoğan Karakuş'un açıklamalarından satır başları:

''Haşdi Şabi saldırısını İsrail yapmıştır. Cezalandırma yapacağını söylemişti. Biden seçimlerden etkilenmemek için İran’a müdahale etmek istemiyor. Tansiyonu düşürme çabasında. Gazze ve İran olayları oy oranlarını artırmaya başladı. İran’ın sadece nükleer tesislerine saldırı yapılıyor. İsrail’in korkusu, İran’ın nükleer bomba elde etmesi!

İSRAİL'İN F-4 KORKUSU

İsrail’in yüz ölçümü küçük olduğu için oradan kalkan F-4 savaş uçağı bunu özellikle söylüyorum. İran’dan İsrail’e kadar bomba yüklü olarak gelebiliyor. Alçak irtifadan İsrail ve Malatya’daki radarlarla görünmez. En etkin radarla da görünmez. Bütün korku bu!

F-4 savaş uçağı nükleer bomba taşıyabiliyor. İsrail’i vurup geri dönemez ama vurup çakılır orada. İsrail’in 70 tane bomba atması lazım o uçağı caydırmak için.

''TÜRKİYE'NİN DE BİLMESİ GEREK''

1967’den beridir İsrail hazırlık yapıyor. Uçakları hemen yer altındaki sığınaklara sokuyorlar. Füze ve mühimmatlar onlara hemen zarar vermiyor. Türkiye’nin de bilmesi gerekiyor bunları. İran’ın F-4 ve F-14’ten başka uçağı yok. İsrail’in hava kuvvetleri daha güçlü. ABD şimdi 25 tane daha F-35 yollayacak. F-35 gelirse senin radarların yakalayamaz. Gece hep kullanılıyor F-35’ler gözle görünmemesi için. Yapılan harekat gece yapılır.''