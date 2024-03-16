Erdoğan'ı gören genç kız gözyaşlarına boğuldu: "Ne olur ağlama! Bizi de ağlatacaksın"

16 Mart 2024 16:30 - Güncelleme : 16 Mart 2024 17:01

Dün Van ve Hakkari’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mitinglerine bugün Erzurum'da devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitingde halka seslendi.

"NE OLUR AĞLAMA"

Erdoğan'ın sahneye çıkmasıyla genç bir kızın gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kızın ağladığını görünce "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" dedi. Genç kız ise Erdoğan'a cevap olarak "Çok seviyorum" diyerek bağırdı.

Erdoğan, miting sonrası genç ve yanındaki arkadaşlarıyla sohbet etti.