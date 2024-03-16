16 Mart 2024 16:30 - Güncelleme : 16 Mart 2024 17:01
Erdoğan'ı gören genç kız gözyaşlarına boğuldu: "Ne olur ağlama! Bizi de ağlatacaksın"
Erzurum'da bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce ağlamaya başladı. Genç kızın gözyaşlarını fark eden Erdoğan, "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" dedi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Dün Van ve Hakkari’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mitinglerine bugün Erzurum'da devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitingde halka seslendi.
"NE OLUR AĞLAMA"
Erdoğan'ın sahneye çıkmasıyla genç bir kızın gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kızın ağladığını görünce "Ne olur ağlama. Bizi de ağlatacaksın" dedi. Genç kız ise Erdoğan'a cevap olarak "Çok seviyorum" diyerek bağırdı.
Erdoğan, miting sonrası genç ve yanındaki arkadaşlarıyla sohbet etti.
Kaynak: TGRT Haber