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04 Nisan 2024 14:03 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:13

Erzincan-Erzurum karayolunda tır kazası! Yaralılar var

Erzincan-Erzurum karayolunda kontrolden çıkan tır yol ortasında devrilip yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafikte de aksama yaşandı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzincan-Erzurum karayolunda tır kazası! Yaralılar var

Erzincan’ın Tercan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Tırın devrilmesi sonucu oluşan kazada yaralıların olduğu bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza Erzincan - Erzurum karayolunun 11. kilometresi Büklümdere kavşağında meydana geldi. Abidin Çelikhan'ın kullandığı 06 CEB 679 plakalı TIR, Erzincan istikametinden Erzurum’a doğru seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında devrilerek yan yattı.

Erzincan-Erzurum karayolunda tır kazası! Yaralılar var - 1. Resim

TIRDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Abidin Çelikhan ile yanında bulunan Mithat Kartal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzincan-Erzurum karayolunda tır kazası! Yaralılar var - 2. Resim

TRAFİK TEK YÖNE DÜŞTÜ

Öte yandan Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve jandarma ekipleri, kaza sonrası ulaşımı Erzurum istikametine karşı şeritten tek yön olarak verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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