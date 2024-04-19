Erzincan İliç'te bir işçinin daha naaşına ulaşıldı! Aracın içinde bulundu

19 Nisan 2024 11:23 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:40

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta yaşanan maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anımsatan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Sabırlı Deresi bölgesinde ulaşılan cenazenin Adnan Keklik’e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Bayraktar, 5 Nisan'da da İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin naaşına ulaşıldığını bildirmişti. 33 yaşındaki Uğur Yıldız'ın cesedine 53 gün sonra ulaşılmıştı.

Çalışmaların sürdüğü maden sahası toprak kaymasından önce dron ile havadan böyle görüntülenmişti: