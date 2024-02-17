Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili yeni gelişme: 6 şüpheli tutuklandı

17 Şubat 2024 00:41 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 00:58

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelan sonucunda 9 işçi toprak altında kalmıştı. İşçileri arama çalışmaları devam ederken, madende kayıp olduğu düşünülen 3 işçinin "manganez ocağı"nda olabileceği üzerinde duruluyor.

SİYANÜR TESPİT EDİLMEDİ

Arama yapılan ocakta bazı araçlara ait parçalar da bulundu. Ayrıca, maden sahasında yapılan son ölçümlerde su ve toprak analizlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda; maden kazasının gerçekleştiği sahada çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı. Bayraktar, "İş makineleri toprak altındaki kardeşlerimize ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özveriyle çalışan kurtarma ekiplerine eşlik ederek başarılar diledik" ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.