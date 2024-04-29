29 Nisan 2024 01:58 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 02:04
Erzurum'da otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
Erzurum’un Narman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzurum'un Narman ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narman karayolu Kireçli mevkiinde Y.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı