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17 Nisan 2024 15:03 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:37

Esenyurt'ta korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan kapı üreten fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı.

Esenyurt'ta korkutan yangın! - 1. Resim

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Esenyurt'ta korkutan yangın! - 2. Resim

ALEV ALEV YANDI

Fabrikanın çatısını saran alevler, dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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