17 Nisan 2024 15:03 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:37
Esenyurt'ta korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta bulunan kapı üreten fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı.
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.
ALEV ALEV YANDI
Fabrikanın çatısını saran alevler, dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı