Eşine tuzak kurup katletti! Oğlunun telefonundan bu mesajı yolladı...

20 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:28

Ankara’da şiddet gördüğü eşiyle aralarında boşanma davası süren Yonca Kazan Coşkun, korkunç şekilde hayatını kaybetti. 11 yıl önce evlendiği K.C.’nin kurduğu tuzağa düşen kadın, oğlundan geldiğini sandığı mesajla dışarı çıktı.

GENÇ KADINI TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

K.C., ele geçirdiği oğlunun telefonundan Coşkun’a “'Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum” yazılı mesaj gönderdi. Her şeyden habersiz endişeli bir şekilde dışarıya çıkan Coşkun, elinde bıçakla bekleyen K.C. ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan Coşkun, evinin banyosuna saklandı. Banyo kapısını kıran K.C., saldırdığı eşini bıçakladı. Coşkun, olay yerinde hayatını kaybederken, Kerim Coşkun, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan K.C., savcılıktaki ifadesinde, eşiyle cinsel konularda sorunlar yaşadıklarını, eşinin olay günü kendisine hayatında başka birisi olduğunu söylediğini ve ‘Sen erkek misin, erkeklik görevini yapıyor musun?’ dediğini iddia etti. Saldırgan şahıs, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.