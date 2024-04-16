Etiyopyalı Eman'ın 28 yıllık özlemi Müge Anlı'da son buldu!

16 Nisan 2024 10:28 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:36

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 28 yaşındaki Eman Muzaffer Ayub, yıllardır görmediği ailesinden bir iz aradı. Etiyopyalı annesi ve Türk babası Suudi Arabistan’da evlenen Eman Muzaffer Ayub 28 yıllık özlemi programda dindirdi.

Anneannesi tarafından büyütülen 28 yaşındaki genç kadın, hiç görmediği babası Muzaffer Uzun ile 6 yaşına kadar sadece telefonda konuştu.

"KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYDİM"

Aradan yıllar geçti, Eman Muzaffer Ayub kendi yuvasını kurdu ancak babasına olan merakı ve özlemi hiç dinmedi. Küçük bir çocukken sadece sesini duyduğu babasının peşine düşen Eman’ın ilk durağı anne ve babasının evlendiği Suudi Arabistan oldu.



Suudi Arabistan’da hiçbir sonuç elde edemeyen Eman’ın yolu bu kez Türkiye’ye düştü. Köklerini ve babasını bulma arzusuyla kendi çabalarıyla bir araştırma içine giren Eman son çare olarak Müge Anlı’nın kapısını çaldı. Yanında eşi, elinde çocuğu ve karnında bebeğiyle Müge Anlı’ya gelen Eman, 4 çocuğu olduğunu bildiği 68 yaşındaki babası Muzaffer Uzun’u bulmak için yardım istedi.



Müge Anlı ve ekibi 28 yıllık hasreti dakikalar içinde sonlandırdı. Eman’ın babası Muzaffer Uzun’un arkadaşları ve komşuları peş peşe yayına bağlandılar. Ne yazık ki genç kadın, babasını aramak için geç kalmıştı. Muzaffer Uzun’un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. En son 22 yıl önce sesini duyduğu babasını acı haberini alan ve gözyaşlarına boğulan Eman, “Keşke daha önce aramaya gelseydim” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.



Ancak çok geçmeden Eman’ı sevindirecek gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, önce Eman’ın amcasını ardından da ağabeyini buldu. Yaşanan gelişmelerle Eman Muzaffer Ayub’un kalabalık bir ailesinin olduğu da açığa çıktı. Amcası ve ağabeyinin seslerini ilk kez duyan Eman’ın mutlu olabilmesi için Müge Anlı, aileyi bir araya getirme çağrısında bulundu. Daha önce de çok kez sınırları aşan kavuşturmalara imza atan Müge Anlı, Eman ile bir kez daha uluslararası bir mutluluğa sebep oldu.