Evlerin arasında bulunan kaya sansarı doğaya salındı

28 Nisan 2024 16:44 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:52

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerin arasındaki hayvanı görenler, durumu Doğa Korumu ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yakalanan kaya sansarı, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, kaya sansarının (Martes foina) Muğla'daki doğal alanlarda özellikle kayalık ve makilik sahalarda yayılış gösterdiğini belirtti.

"YABAN HAYATTAKİ HAYVANLARI BESLEMEYİN" UYARISI

Hayvanın doğada orman faresi gibi kemirgen türlerle beslendiğini dile getiren İlemin, "Fethiye'nin doğal alanlarına yakın dış mahallelerinde de bu türü görebiliriz. Gördüğümüz zaman kesinlikle beslemememiz gerekiyor. Tavuk besliyorsak geceleri kümeslerin güvenliğini iyi sağlamamız gerekir. Böylece insan yerleşimlerine yaklaşmaz ve alışmaz" dedi.

İlemin doğada ormanda yaşayan türlerin asla beslenmemesi gerektiğini bildirdi. Özellikle yaban domuzları konusunda çok dikkatli olunmasını isteyen İlemin, "Yaz aylarında yemek artıklarımızı kesinlikle yaban domuzlarının yemesi için açıkta bırakmamalıyız. Bu durumda domuzlar geri dönüşsüz bir şekilde insan ve evcil hayvanların bulunduğu şehir ortamına alışıyorlar. Bu durumda ise yaban hayatında bulunan hastalıklar insanlara, insanlar ve evcil hayvanlardaki hastalıklar da doğadaki canlılara bulaşabilir. Bu durumda bütün ekosistem zarar görebilir" diye konuştu.

Yasin İlemin, doğada yardıma ihtiyacı olan bir hayvan görüldüğünde durumun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu.