Evren Barış Yavuz'a gözaltı: 'Alevilerin PKK'sı olmalıydı' yazısı ortaya çıkmıştı

13 Nisan 2024 12:28 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 12:43

Türkiye'nin İsrail'e ihracata devam ettiği iddiasıyla Baykar üzerinden jet yakıtı satıldığı iddialarını ortaya atarak provokasyon yapan sosyal medya kullanıcısı Evren Barış Yavuz'un "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Baykar'ın da hakkında suç duyurusunda bulunduğu Yavuz gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu yazıyı kaleme aldığı belirtilen Evren Barış Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.

BAYKAR GENEL MÜDÜRÜ HALUK BAYRAKTAR İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstermiş ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini belirtti.