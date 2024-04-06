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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:20

F-16'lar F-5'ler... Türk Ordusunun 'semadaki gözleri' böyle işlem görüyor

Türk Ordusunun "semadaki gözleri" helikopterler, F-16, F-5 gibi savaç uçaklarının bakım ve kontrolleri titizlikle yapılıyor.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türk Ordusunun havadaki gözleri olarak nitelenen Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki tüm hava araçlarının özenle bakımları yapılıyor. Uçuş öncesi ve sonrasında alanında uzman personel tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

F-16'lar F-5'ler... Türk Ordusunun 'semadaki gözleri' böyle işlem görüyor - 1. Resim

Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü seviyesinde icra edilenler haricindeki tüm bakımlar, Birlik Uçak Sistemleri Komutanlığınca Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ana jet üslerinde yapılıyor.

F-16'lar F-5'ler... Türk Ordusunun 'semadaki gözleri' böyle işlem görüyor - 2. Resim

F-16'LARIN DA PERİYODİK BAKIMLARI YAPILIYOR

Bakımlar kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan çeşitli tipteki helikopter ile CN-295 kargo tipi uçak, F16, F4 ve F5 muharip tipi savaş uçakları uçuş öncesi, uçuş sonrası, uçuş arası ile periyodik bakımları özenle gerçekleştiriliyor.

F-16'lar F-5'ler... Türk Ordusunun 'semadaki gözleri' böyle işlem görüyor - 3. Resim

Alanında uzman uçak bakım personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki vurucu gücü olan hava araçlarını en ince detayına kadar inceliyor.

F-16'lar F-5'ler... Türk Ordusunun 'semadaki gözleri' böyle işlem görüyor - 4. Resim

Uçakların faaliyetini her an sağlayan personel, "Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar." sloganıyla görevini yerine getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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