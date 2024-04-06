F-16'lar F-5'ler... Türk Ordusunun 'semadaki gözleri' böyle işlem görüyor

06 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:20

Türk Ordusunun havadaki gözleri olarak nitelenen Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki tüm hava araçlarının özenle bakımları yapılıyor. Uçuş öncesi ve sonrasında alanında uzman personel tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü seviyesinde icra edilenler haricindeki tüm bakımlar, Birlik Uçak Sistemleri Komutanlığınca Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ana jet üslerinde yapılıyor.

F-16'LARIN DA PERİYODİK BAKIMLARI YAPILIYOR

Bakımlar kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan çeşitli tipteki helikopter ile CN-295 kargo tipi uçak, F16, F4 ve F5 muharip tipi savaş uçakları uçuş öncesi, uçuş sonrası, uçuş arası ile periyodik bakımları özenle gerçekleştiriliyor.

Alanında uzman uçak bakım personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki vurucu gücü olan hava araçlarını en ince detayına kadar inceliyor.

Uçakların faaliyetini her an sağlayan personel, "Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar." sloganıyla görevini yerine getiriyor.