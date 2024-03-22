Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Faciadan dönüldü: Van’da çığ düştü!
22 Mart 2024 21:10 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:12

Faciadan dönüldü: Van’da çığ düştü!

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi büyük bir facianın önüne geçti. Bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü. 22 Aralık 2023 tarihinden bu yana kapalı bulunan Van-Bahçesaray karayolu, 29 Aralık 2023 tarihinde tek şeritli ulaşıma açılmıştı. Fakat çığ bilirkişi ekibinin raporu doğrultusunda bölgenin çığ riskinin yüksek olması nedeniyle yol tekrar trafiğe kapatıldı.

Faciadan dönüldü: Van’da çığ düştü! - 1. Resim

KAR SONRASI ÇIĞ DÜŞTÜ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 15 santimetreye ulaştı. Belli aralıklarla yağan kar yağışı sonrasında 14.10 sıralarında Bahçesaray-Van karayolu üzerinde bulunan Liman Mahallesi mevkisinde yola çığ düştü.

Faciadan dönüldü: Van’da çığ düştü! - 2. Resim

Yolu kapatan ve Bahçesaray Çayı’nın yönünü değiştiren çığın temizlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...