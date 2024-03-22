22 Mart 2024 21:10 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:12
Faciadan dönüldü: Van’da çığ düştü!
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi büyük bir facianın önüne geçti. Bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü. 22 Aralık 2023 tarihinden bu yana kapalı bulunan Van-Bahçesaray karayolu, 29 Aralık 2023 tarihinde tek şeritli ulaşıma açılmıştı. Fakat çığ bilirkişi ekibinin raporu doğrultusunda bölgenin çığ riskinin yüksek olması nedeniyle yol tekrar trafiğe kapatıldı.
KAR SONRASI ÇIĞ DÜŞTÜ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 15 santimetreye ulaştı. Belli aralıklarla yağan kar yağışı sonrasında 14.10 sıralarında Bahçesaray-Van karayolu üzerinde bulunan Liman Mahallesi mevkisinde yola çığ düştü.
Yolu kapatan ve Bahçesaray Çayı’nın yönünü değiştiren çığın temizlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı