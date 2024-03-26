Facianın eşiğinden döndüler! Kayganlaşan yolda kaza: 4 yaralı

26 Mart 2024 04:33 - Güncelleme : 26 Mart 2024 04:35

Düzce'de kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi. Alınan bilgilere göre Güldere köyünden Beçi Yörükler köyü istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki otomobil sağanak sebebi ile kayganlaşan yolda savrulmaya başladı.

Önce ağaçlara ardından da su kanalına çarpan araç, Gülderesi kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada sürücü M.Ç. ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.