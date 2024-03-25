25 Mart 2024 18:51 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:51
Facianın eşiğinden dönüldü! Kaza sonrası son anda refüje çıktı
Samsun'da iki aracın kazası sonrası facia ucuz şekilde atlatıldı. Yolun karşısında geçmek için bekleyen yayalara son anda çarpmadan durna araç refüje çıkarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Bulvarı'nda Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda gerçekleşti.
İhlas Haber Ajansı'nde yer alan bilgilere göre, Aysel T. (38) yönetimindeki 06 BCN 479 plakalı araç, üç şeritli yolda orta şeritten dönüş yaparken, sol şeritte ilerleyen Gizem D. (27) yönetimindeki 06 GT 750 plakalı SUV ile çarpıştı. Kaza sonucu SUV, refüje çıkarak durabildi.
YAYLAR UCUZ KURTULDU!
SUV'un, yaya geçidinde bekleyen vatandaşların yanında durması, büyük bir facianın yaşanmasını önledi.
Kazada, sürücü Aysel T. ve araçta bulunan Melike K. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı.
Kaynak: TGRT Haber