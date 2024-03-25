Facianın eşiğinden dönüldü! Kaza sonrası son anda refüje çıktı 

25 Mart 2024 18:51 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:51

Korkunç kaza kamerada: Fren yerine gaza basınca kadına çarpıp eve daldı

Korkunç kaza kamerada: Fren yerine gaza basınca kadına çarpıp eve daldı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Bulvarı'nda Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı'nde yer alan bilgilere göre, Aysel T. (38) yönetimindeki 06 BCN 479 plakalı araç, üç şeritli yolda orta şeritten dönüş yaparken, sol şeritte ilerleyen Gizem D. (27) yönetimindeki 06 GT 750 plakalı SUV ile çarpıştı. Kaza sonucu SUV, refüje çıkarak durabildi.

YAYLAR UCUZ KURTULDU!

SUV'un, yaya geçidinde bekleyen vatandaşların yanında durması, büyük bir facianın yaşanmasını önledi.

Kazada, sürücü Aysel T. ve araçta bulunan Melike K. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı.