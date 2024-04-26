Fatih’te 4 katlı binada korkutan yangın: 2 kişi yaralandı

26 Nisan 2024 04:14 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 04:48

İstanbul Fatih’te bulunan 4 katlı binanın 2. katındaki ikamet olarak kullanılan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yangında 2 kişi yaralanırken, durumu ağır olan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.