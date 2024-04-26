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26 Nisan 2024 04:14 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 04:48

Fatih’te 4 katlı binada korkutan yangın: 2 kişi yaralandı

İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul Fatih’te bulunan 4 katlı binanın 2. katındaki ikamet olarak kullanılan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fatih’te 4 katlı binada yangın - 1. Resim

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yangında 2 kişi yaralanırken, durumu ağır olan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih’te 4 katlı binada yangın - 2. Resim

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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