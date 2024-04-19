19 Nisan 2024 11:06 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:07
Fatih'te İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralı yolcu var
Fatih Vatan Caddesi'nde durakta yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne hızını alamayan başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda Aksaray istikametindeki durakta bekleyen 34 HO 1308 plakalı İETT otobüsüne, arkadan gelen 34 HO 1360 plakalı İETT otobüsü çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan bir yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Hasar gören otobüsler ekiplerin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı