Fatih’te korkunç cinayet: Tartıştığı erkek arkadaşını defalarca bıçakladı

27 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:25

İstanbul Fatih'te Z. T. isimli kadın, aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı Fırat Kalburcuoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra sokağa taşındı.

Kalburcuoğlu tartışma esnasında kız arkadaşı Z.T. küfür etti. Bunun üzerine T., elindeki bıçakla erkek arkadaşı Kalburcuoğlu’nu yaraladı.

Sokakta bağrışma seslerini duyan komşuları ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaralı Kalburcuoğlu hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken Z.T.'yi gözaltına aldı. Z.T. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.