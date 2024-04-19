19 Nisan 2024 09:09 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:23
FETÖ'den aranan emniyet müdürü gizli geçitte yakalandı
FETÖ üyeliğinden aranan firari emniyet müdürü Kayseri'de yakalandı. Hücre evindeki gizli bölmeye saklanan firari şahıs gözaltına alındı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar yurt genelinde aralıksız devam ediyor. 2016'daki hain darbe girişimi sonrası kayıplara karışan bir örgüt üyesi daha yakayı ele verdi.
HÜCRE EVİNDE YAKALANDI
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'dan bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını belirledi. Adresi tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
GİZLİ GEÇİT YAPTIRMIŞ!
Yakalanacağını anlayan firari FETÖ'cü, hücre evine yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Ş.Ü. emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı