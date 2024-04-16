FETÖ'den aranan firari şahıs Erzurum'da yakalandı

16 Nisan 2024 13:57 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:08

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile mücadele aralıksız devam ediyor. Örgüt üyeliğinden aranan firari bir şahıs daha yakalandı.

6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 Nisan 2024 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. B. isimli öğretmen yakalandığı bildirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Emniyetin açıklamasında, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.