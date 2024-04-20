FETÖ’nün esnaf yapılanmasına ağır darbe: Çok sayıda tutuklama!

20 Nisan 2024 21:57 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 21:58

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

45 GÖZALTI

Operasyonda, terör örgütünün esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 27 şüpheli ve örgüt mensuplarının yakalanmamak için saklandıkları hücre evlerinde kaldıkları belirlenen 18 kişi olmak üzere toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca:

35 bin 940 Dolar

27 bin 250 Euro

16 bin 850 Türk Lirası

235 adet cumhuriyet altını

13 adet bilezik

6 adet tam altın

1 adet yarım altın

9 adet çeyrek altın

2 adet gram altın

ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 14 şahıs adli kontrol şartıyla salındı, 18 kişi ise tutuklandı.