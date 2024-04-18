18 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:50
FETÖ'ye 'Bylock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir'de ByLock kullandığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şühelilerin işlemleri devam ediyor.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü çalışmada; FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.
GÖZALTINDALAR, İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
İzmir merkez ilçeleri, Menemen, Menderes ve Bergama'da bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
14 İLDE FETÖ'YE 'KISKAÇ'
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-12' adlı operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı