Film gibi olay! 1 sandık oy kayboldu: Gerçek ortaya çıkınca seçim yenileme kararı alındı

04 Nisan 2024 12:13 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:19

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Edirne. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde oy krizi yaşandı. Kurulan 6 sandıkta vatandaşlar oylarını kullandı. Oy sayımına geldiğinde ise 1 sandık oyun olmadığı fark edildi.

OYLARI ÇÖPE ATTI

Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı.

Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı.

Oyların çöpe atılması nedeniyle mahalle muhtarının belirlenemediğini ve seçim gününe kadar görevine devam edeceğini belirten Umurbey Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Turhan Özgünden o gün yaşananları anlatarak, 2 Haziran 2024 tarihinde mahalle halkının tekrar sandığa gideceğini ifade etti.