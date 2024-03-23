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Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 17:19 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:20

Film sahnelerini aratmayan olay! Cezaevinden geldi, ablasını rehin aldı

Bursa’da cezaevinden izne gelen şahıs; para vermeyince ablasını rehin aldı, polis ekipleri olaya müdahal etti. O anda yaşananlar adeta film sahnelerini aratmadı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Tepe Sokak’ta rehine olayı meydana geldi. Uşak’ta bulunan cezaevinden izne gelen Mesut A. (48), babası ile ablası N.A.’nın yaşadığı eve geldi. Mesut A. (48), para vermediği gerekçesiyle mahallelinin gözü önünde ablası N.A.’yı balkonda bıçakla rehin aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Mesut A.’yı sakinleştirmeye çalıştırdı.

Film sahnelerini aratmayan olay! Cezaevinden geldi, ablasını rehin aldı - 1. Resim

ABLASINA TEHDİTLER SAVURDU

Öfkeli şahıs, elindeki bıçakla ablasına tehditler savurdu. O sırada, Mesut A.’nın babası polis ekiplerince evden çıkarıldı. Balkon kapısını kitleyen Mesut A.’ya karşı abla N.A. soğukkanlılığını korudu. Abla N.A., Mesut A.’dan bulduğu boşlukla birlikte kendini merdivenlere atarak aşağı indi. Arkasından gelen Mesut A., ekipleri görünce elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. Abla N.A., Mesut A.’dan kaçarken merdivenlerden düşerek hafif yaralandı. Etkisiz hale getirilen Mesut A., ekiplerce gözaltına alındı.

Film sahnelerini aratmayan olay! Cezaevinden geldi, ablasını rehin aldı - 2. Resim

Yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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