Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

20 Nisan 2024 10:42 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 10:53

Mehmetçik terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.