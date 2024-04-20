Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
20 Nisan 2024 10:42 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 10:53

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.  Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...