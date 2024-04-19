Fırında çalışan genç elini hamur makinesine kaptırdı

19 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:13

Sultanbeyli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sultanbeyli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Karaman'da Ziya Gökalp Mahallesi’nde ekmek fırınında çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki gencin bileği koptu.

Bir anlık dalgınlıkla gerçekleşen olayda M.D.'nin sağ eli bileğinden koptu. Eli kopan genç baygınlık geçirirken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra kopan eliyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.D. burada yapılan müdahalenin ardından organ nakil çantasına konan eliyle birlikte ambulansla Konya’da özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibi de fırındaki hamur makinesinde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.