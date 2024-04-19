19 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:13
Fırında çalışan genç elini hamur makinesine kaptırdı
Karaman'da 18 yaşındaki genç talihsiz bir kazayla sağ bileğini hamur makinesine kaptırdı. Olay anı baygınlık geçiren gence müdahale sürüyor.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karaman'da Ziya Gökalp Mahallesi’nde ekmek fırınında çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki gencin bileği koptu.
Bir anlık dalgınlıkla gerçekleşen olayda M.D.'nin sağ eli bileğinden koptu. Eli kopan genç baygınlık geçirirken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese giden sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra kopan eliyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.D. burada yapılan müdahalenin ardından organ nakil çantasına konan eliyle birlikte ambulansla Konya’da özel bir hastaneye sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekibi de fırındaki hamur makinesinde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı