Fırtına hayatı felç etti! Çatılar uçtu, dev dalgalar sahilleri dövdü

20 Nisan 2024 16:20 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:36

ANTALYA DEV DALGALARA TESLİM

Sarı kodla uyarılan şehirlerarasındaki Antalya’da fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Yağmurun da eşlik ettiği fırtınada, bazı ağaçlar ve reklam panoları devrildi. Öğle saatlerinde ise güneşin açtığı kentte, bazı vatandaşlar sahili döven dev dalgaların içine kadar girerek yürekleri ağza getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı 45 kentten biri olan Antalya’da sabah saatlerinde fırtına ve yağış etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentte ağaç ve pano devrilmeleri yaşandı. Serik ilçesinde şiddetli fırtına cami minaresinin kubbesini devirdi, bir okulun otopark kısmında zarar verirken, bir ağacı ise kökünden söktü.

ANKARA'DA FIRTINA VE SAĞANAK

Ankara’da gün içerisinde beklenen fırtına başladı. Fırtına beraberinde yağışı da getirdi. Şiddetli fırtına şehir merkezinde etkisini gösterdi. Ağaç dalları kuvvetle sallanırken fırtınanın gündüz saatleri boyunca devam etmesi bekleniyor.

MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrasında gece boyunca çalışma yürüttü. Yağmur suyu ızgaralarına yağış ile birlikte dolan malzemeler temizlenirken, fırtına dolayısıyla devrilen bazı ağaçlar ekiplerce kaldırıldı.

KONYA'DA ÇATILAR UÇTU

Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir fabrikanın çatısı uçtu, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi. Belediye, Karayolları ve polis ekipleri yollarda yaşanan olumsuzlarla ilgili şehir genelinde tedbir aldı. Saatte 70 ile 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı yerlerde de toz bulutu oluştu.

DENİZLİ'DE BİRÇOK ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Denizli’de başta Kale ilçesi olmak üzere kent gelinde etkili olan yağış ve fırtına yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatıları uçurup ağaçları deviren şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu.

KARABÜK TOZ BULUTU OLUŞTU

Karabük’te etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteorolojinin güney ve güneybatı yönlerinden saatteki hızı 51-75 km ve yer yer kuvvetli fırtına 75-90 km olarak sarı kod ile uyarıda bulunduğu illerden biri olan Karabük’te etkili olan fırtına sonucu bir işyerinin reklam panosu yerinden sökülerek uçması ile bir iş yerinin cam kapısının kırılma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu ortalığın toz bulutuna döndüğü Karabük’te vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekerken, bazı esnafın dükkanlarının önündeki malzemeler ise rüzgarında etkisi ile savruldu.

BURSA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR

Meteoroloji tarafından birçok şehir için kuvvetli yağış ve fırtına uyarı yapıldı. Bursa şehir merkezinde de rüzgarın sert etmesiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü şehir merkezinde, rüzgarın ortalama hızı saatte 35 kilometreyi bulurken, 80 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Kuvvetli gök gürültülü yağmur beklenirken, merkez ilçelerde yer yer yağışların olduğu öğrenildi.

KARABÜK'TE RÜZGAR HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞTI

Aksaray'da fırtına şehir merkezi ve karayollarında etkili oluyor. Fırtınanın etkisiyle poşetler havada uçuşurken, karayollarında yer yer toz bulutları oluşuyor, ağaçlar savruluyor.

Aksaray'da hafta sonu başlaması beklenen fırtına şehir merkezinde ve karayollarında etkili oluyor. Hafta içi Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporu ile beklenen fırtına sabah saatlerinde başladı. Öğle saatlerinde şiddetini artıran fırtınanın hızı saatte 75-80 kilometreye ulaşırken, Aksaray Valiliği şehirde fırtınadan dolayı oluşabilecek durumlara karşı önlem alındığını duyurdu. Karayolları ve köy yollarında fırtına nedeniyle toz bulutu kendini gösterirken, şehir merkezinde bayrakların fırtınanın etkisiyle yırtılma derecesine kadar geldiği görüldü.