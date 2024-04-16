16 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:47
Gaz dolumu yapmak istedi, bomba gibi patladı
Malatya’da bir kişi çakmağına gaz dolumu yapmak istediği sırada neye uğradığını şaşırdı. Çakmak bir anda bomba gibi patladı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da sabah saatlerinde gerçekleşen olayda; bir iş yerine müşteri olarak gelen Y.Ç. işyerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı sırada patlamam oldu.
Yüreklerin ağza geldiği olayda; patlama sonucu Y.Ç. yaralanırken sesi duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.
YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı