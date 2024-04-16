Gaz dolumu yapmak istedi, bomba gibi patladı

16 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:47

Sigara içmeye çıktı, itfaiye ekiplerini seferber etti: Kurtarılınca kendi haline güldü

Sigara içmeye çıktı, itfaiye ekiplerini seferber etti: Kurtarılınca kendi haline güldü

Malatya'da sabah saatlerinde gerçekleşen olayda; bir iş yerine müşteri olarak gelen Y.Ç. işyerinde çakmağına gaz doldurmaya çalıştığı sırada patlamam oldu.

Yüreklerin ağza geldiği olayda; patlama sonucu Y.Ç. yaralanırken sesi duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.