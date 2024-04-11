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11 Nisan 2024 20:14 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 20:41

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te çocuklar arasında başlayan tartışmaya ailelerin dahil olması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Olay, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileleri de dahil olunca iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

Kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - 2. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada yaralananları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Hannan Şahin (21), kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan birinin daha durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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